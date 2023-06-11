HABERTURK.COM / Reuters

Milyarder Elon Musk'ın satın alınmasından bu yana, Twitter maliyetleri önemli ölçüde düşürmek için çalışmalar yürütüyor. Birçok uygulamasını ücretli hale getirmesinin yanı sıra binlerce çalışanı da işten çıkardı. Musk, şirkete bulut hizmetlerine yapılan harcamalar gibi altyapı maliyetlerini 1 milyar dolar azaltmasını da söylemişti.

Platformer tarafından verilen bilgiye göre, Twitter'ın şimdi de Google Cloud’un faturalarını ödemeyi reddettiği belirtiliyor.

Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce, Twitter'ın Google ile spam ile mücadele ve hesapları koruma ile ilgili çok yıllı bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Şirketler arasındaki çatışmanın Twitter'ın güven ve güvenlik ekiplerini nasıl engelleyebileceğine dair ayrıntı verilmedi. Twitter'ın mart ayından bu yana Google ile olan sözleşmesini yeniden müzakere etmeye çalıştığı da belirtilirken bu müzakerelerin sonuçsuz kalması dolayısıyla gönderilen faturaları ödemeyi reddettiği vurgulanıyor.

Mart ayında Amazon, Twitter'ı, şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'a ödenmemiş faturaları nedeniyle reklam ödemelerini durduracağı konusunda uyarmıştı.

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