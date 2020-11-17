İşte karşınızda Twitter Fleets

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Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların sohbete kısa süreli düşünceleriyle yeni bir yoldan katılabilmesi için Fleets’i uygulamaya koyuyor. Anlık düşünceleri paylaşmak için geliştirilen Twitter Fleets ile paylaşılanlar sadece 24 saatliğine görünür olacak.

Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek.

'Kaybolan tweet' olarak da adlandırılan Fleets’de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet’de Paylaş" a basmak yeterli olacak. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebiliyor. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets’de mevcut olacak.

Twitter’da takipçiler, Fleets’leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets’lerinizi de görebilecek.

Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj (DM) alma seçeneğini etkinleştirdiyse, Fleets’lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet’e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇIKACAK

Twitter yeni özellikle ilgili olarak yaptığı duyuruda, Brezilya, İtalya, Hindistan ve Güney Kore'deki testlerinin, Fleets’lerin insanların sohbete daha rahat katılmalarına yardımcı olduğunu gösterdiğini belirtti.

İlk tespitlere göre Fleets kullananlar, Fleets ve Direkt Mesajlar aracılığıyla Twitter'da daha fazla sohbete katılmış ve Twitter'da yeni olanlar, Fleets’leri akıllarından geçenleri paylaşmanın daha kolay bir yolu olarak görmüş.

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bir gün sonra kaybolduğu için Fleets, insanların kişisel ve gündelik düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını paylaşırken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı oldu” denildi.

Fleets, kullanıcıların geri bildirimlerine göre yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek. Önümüzdeki günlerde, dünya genelindeki herkesin iOS ve Android için Twitter'da Fleets’leri olacak.