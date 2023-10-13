Twitter çöktü mü?

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Önde gelen sosyal medya uygulamalarından Twitter'ın (X) mobil uygulaması çöktü. Türkiye'deki kullanıcıların akşamüstü başlayan gönderi görüntüleme problemleri ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Bazı kullanıcıların yaşadığı duruma göre ise, X'te akış bölümünde gönderiler 1 Ocak 1970 tarihli olarak çıkıyor ve gönderilerin içerisi boş gözüküyor.