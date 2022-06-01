Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da erişim sorunu yaşandığı konuşuluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın çöktüğüne dair paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Twitter'da erişim problemi yaşıyor. Ancak konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi. Soruna ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.