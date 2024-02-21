Twitch abonelik ücretine yüzde 340'a varan zam geldi! Yeni Twitch aboneli ücreti fiyatları

TWITCH ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM!

Twitch Blog sayfasında yapılan açıklamada "Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç. İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz." ifadelerine yer verildi.