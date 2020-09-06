TVF'nin internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Üstündağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Avrupa şampiyonu 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı kabulünden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın, başta şahsım olmak üzere yönetim, antrenör, oyuncu ve teknik ekibimiz olarak tüm voleybol camiasıyla yakından ilgilenmesi bizleri memnun etti. Çok mutlu olduk. Elde ettiğimiz Avrupa şampiyonluğu münasebetiyle, şahsım adına getirilen madalyayı, Cumhurbaşkanımıza takdim etmenin gururu ve mutluluğu içinde olduğumu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ile oynanan final maçını yakından takip etmesi karşısında mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Cumhurbaşkanımızın final karşılaşmasını yakından takip ederek 4. ve özellikle 5. sette çok heyecanlandığını ağzından duymak bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın, Türk sporunun her branşıyla yakından ilgilenmesi, takip etmesi bir spor adamı olarak beni gerçekten son derece gururlandırmıştır. Final karşılaşmasının ardından En Değerli Oyuncu seçilen İpar Kurt'un aldığı sayıyı, ödül alan liberomuz Gülce Güçtekin ve pasörümüz Lila Şengün'ün performansını yakinen takip etmesi, sporun ne kadar içinden olduğunu ve voleybol camiasıyla da ne kadar yakından ilgilendiğini ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ CAMİAMIZA AİT SORUNLARA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM ÜRETTİ"

Recep Tayyip Erdoğan ile voleybol camiasına ait sorunlar hakkında istişarede bulunduklarını aktaran Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, camiamıza ait sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretti ve talimat verdi. Bizleri son derece mutlu edecek müjdeli bir haberi de bizlerle paylaşması, inanın bizleri ve voleybol camiasını mutlu etti. Kampüs içinde bir salon ihtiyacımızın olduğunu Cumhurbaşkanımıza belirttim. Cumhurbaşkanımızdan da 'Hemen daha büyük yerde daha büyük bir salon yapalım' talimatı geldi. İnanın çok mutlu olduk. O salonlarda geleceğini Efeleri ve Sultanları'nı yetiştireceğimizi söyleyebilirim. Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu yıkılarak, aynı bulunduğu alana günümüz şartlarına uygun bir şekilde yeni bir voleybol salonu kazandırılacak olması mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Pandemi sürecinde, Türk sporunun yaşadığı sorunları, kulüplerimizin sıkıntılarını da dile getirdik. Bu konuda da Cumhurbaşkanımız duyarlı tutumuyla, sorunların halledilmesi adına talimat verdi. Umut ediyorum ki bu pandemi sürecinden de milletçe, tedbirlere uyarak kurtulacağız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadıkları zorlukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerinin altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, "Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinde yaşadığımız sıkıntıları da bizlere sordu, biz de kendisine aktardık. Özellikle PCR testleri konusunda destek istediğimiz Cumhurbaşkanımızın, 'Sporcuların PCR testlerine yardımcı olalım, biz yapalım' cevabı vermesi de bizleri oldukça memnun etti ve sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1-9 Ekim tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda da madalya kazanma sözünü verdik. Türk voleybolunun, özellikle altyapıların ne kadar emin ellerde, planlı ve sistemli bir şekilde olduğunu ilettim ve madalyaların devamının geleceğinin sözünü verdim." dedi.

"FABRİKA VOLEYBOL PROJEMİZ HAKKINDA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'de 6-12 yaş arasında çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen "Fabrika Voleybol" projesi hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiklerini ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"Fabrika Voleybol projemiz hakkında da Cumhurbaşkanımıza bilgilendirme yaparak bir sunum gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uyguladığımız, 'Voleybol Her Yerde' projemizin de, Cumhurbaşkanımızdan destek görerek hayata geçmesinin mutluluğunu yaşamış olduk. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte, lastikten saha yapan Siirt'teki, ipten file yapan Bingöl Solhan'daki çocuklarımızın bile durumunu yakinen takip etmesi bizleri çok duygulandırmıştır. Bu projelerin, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada da örnek olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda birkaç federasyon Türkiye'deki voleybolun yapılanmasını ve projelerini yerinde incelemek ve görmek için bizden randevu talep ettiler. Önümüzdeki günlerde özellikle bir veya birkaç federasyon ile bunları paylaşacağız. Yaptığımız işlerin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada da kabul görmesi bizi mutlu etmiştir. Bu projelerimizi arttırmayı hedefliyoruz."

TVF Başkanı Üstündağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra voleybola verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etti.