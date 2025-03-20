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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE KESİNTİSİZ || UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan milli maç TV8 canlı yayın izle şifresiz ekranı

        TV8 canlı izle ekranı ile milli maç takip et! Türkiye Macaristan maçı TV8 canlı izle

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında bu akşam Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Macaristan maçı TV8'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler milli maç canlı izle linki araştırmalarına hız kazandırdı. TV8 frekans ayarları ve 20 Mart yayın akışı da gündemdeki yerini aldı. İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:05
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında Macaristan’ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmaya kısa süre kala milli maç canlı izle linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8 frekans ayarları, uydu bilgileri ve 20 Mart yayın akışı başta olmak üzere mücadeleye ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte, Türkiye - Macaristan maçı TV8 canlı izle linki ve frekans bilgileri…

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

          Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

        • 3

          TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 5

          20 MART TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

          13:15 Survivor Panorama / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı

          22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        • 6

          TV8 FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

        • 7

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

        • 9
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