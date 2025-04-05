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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        Hafta sonunu evde dinlenerek geçirmek isteyenlerin bir kısmı ekran başına geçiyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 5 Nisan 2025 TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:57
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        • 1

          5 Nisan 2025 TV yayın akışı medya gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Cumartesi gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv’de Hafta Sonu

          10:00 Sustalı Ceylan

          13:00 Kuruluş Osman

          16:00 Bir Gece Masalı

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          23:00 Sustalı Ceylan

          02:00 Başka Bir Gün

          04:50 Hercai

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        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 İnci Taneleri

          16:00 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Piyasa

          23:45 Eşref Rüya

          02:0 Yargı

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Siyah Kalp

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Deha

          15:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Deha

          02:15 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Siyah Kalp

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Kral Kaybederse

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Yalı Çapkkını

          14:00 Sahipsizler

          16:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Vizontele

          22:15 Vizontele

          00:30 Yalı Çapkını

          02:45 Tarkan: Güçlü Kahraman

          04:30 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:45 Beni Böyle Sev

          07:40 Yedi Numara

          08:30 Portreler: Cem Karaca

          10:00 Hayallerinin Peşinde

          11:25 Kod Adı Kırlangıç

          13:05 3'te 3

          15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Bir Zamanlar İstanbul

          03:50 Cem Karaca

          05:10 Yedi Numara

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer ile Mutfakta

          12:30 Kamera Arkası

          13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          16:00 Kızıl Goncalar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Her Şey Aşk İçin

          22:30 Yahşi Batı

          01:00 Şahane Hayatım

          03:30 Son Yaz

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin

          14:15 Tren Soyguncuları

          16:15 Onları Yükseğe As

          20:00 Survivor 2025

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

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