GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZA VERMESİ GEREKİYOR

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.