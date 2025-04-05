Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI? 2024-2025 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor?

        7 Nisan Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak, nisan ara tatili ne zaman bitiyor?

        Ara tatilin ne zaman biteceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 çalışma takvimi doğrultusunda MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2. ara tatil 28 Mart Cuma günü başladı. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakalayan öğrenciler ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 7 Nisan Pazartesi okul var mı, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 çalışma takvimine göre, okullarda 2. Dönem ara tatili 28 Mart’ta başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakaladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşirken, tatilin son günlerine girilmesiyle pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 7 Nisan Pazartesi okul var mı, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi dönem başında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.

          Takvime göre okullar, 7 Nisan 2025 tarihinde açılacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.

        • 3

          2. DÖNEM ARA TATİL UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

          Okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi.

          Ara tatil uzatılmadı. Hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

        • 5

          MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ

          Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

          İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

          20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Habertürk Anasayfa