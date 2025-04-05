Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 çalışma takvimine göre, okullarda 2. Dönem ara tatili 28 Mart’ta başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakaladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşirken, tatilin son günlerine girilmesiyle pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 7 Nisan Pazartesi okul var mı, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...