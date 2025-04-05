7 Nisan Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak, nisan ara tatili ne zaman bitiyor?
Ara tatilin ne zaman biteceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 çalışma takvimi doğrultusunda MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için 2. ara tatil 28 Mart Cuma günü başladı. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakalayan öğrenciler ve velileri ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 7 Nisan Pazartesi okul var mı, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, 2024-2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili tarihleri...
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Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 çalışma takvimine göre, okullarda 2. Dönem ara tatili 28 Mart’ta başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün dinlenme şansı yakaladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşirken, tatilin son günlerine girilmesiyle pazartesi günü okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 7 Nisan Pazartesi okul var mı, nisan ara tatili uzatıldı mı, 2. ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 7 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?
2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi dönem başında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.
Takvime göre okullar, 7 Nisan 2025 tarihinde açılacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek.
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2. DÖNEM ARA TATİL UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erdi.
Ara tatil uzatılmadı. Hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
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MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025
20 Haziran 2025 Okulların kapanışı