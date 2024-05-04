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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesi: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda birçok dizi ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bazı kanallarda ise komedi ve aksiyon türünde filmler ekrana gelecek. 4 Mayıs Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, TV8'de Survivor yayınlanacak. Peki, 4 Mayıs 2024 bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:09
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        • 1

          Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 4 Mayıs Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 4 Mayıs Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 Taş Kağıt Makas

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Yabani

          15:45 Kızıl Goncalar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Yabani

          00:15 Kirli Sepeti

          03:00 Senden Daha Güzel

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          13:00 Yerli Dizi Tekrarı

          15:30 Ömer

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

          22:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

          00:40 Yerli Dizi Tekrarı

          TV8 YAYIN AKIŞI

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Cevap Ver Türkiye

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          14:30 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Rambo 4 (Yabancı Sinema)

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          09:40 Hayallerinin Peşinde

          11:00 Yaşam Başka Yerde

          11:30 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

          15:00 Kara Ağaç Destanı

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          16:00 Aldatmak

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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