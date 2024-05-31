GADDAR

Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

00:00 Orta Sayfa

01:45 Kader Bağları

04:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen