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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma: Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını…

        TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var, saat kaçta yayınlanacak?

        Tv'de bugün sevilen diziler ve tv programlarının yanı sıra yerli ve yabancı filmler de izleyicisiyle buluşacak. İkizler Projesi, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filmlerinin yanı sıra Kızılcık Şerbeti gibi sevilen dizide bu akşam ekranlarda yer alacak. Peki, bugün tvde ne var? İşte, 31 Mayıs 2024 Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, Now TV yayın akışı ve tv rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:34
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        • 1

          Haftanın son iş gününde televizyon severler tv yayın akışı listesini merak ediyorlar. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1, Star TV yayın akışı 31 Mayıs Cuma tv rehberi...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ

          Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma 20.00'de Show TV'de!

          Görkem’in, Nilay’a kendisini dövdüğünü söyleyerek iftira atması Ünal ailesini ikiye bölecek, aile içinde ciddi tartışmalara neden olacaktır.

          Doğa ve Giray’ın ilişkisi günden güne gelişmekte, Giray her konuda Doğa’ya yardımcı olmaktadır. Sönmez’in telefonla dolandırılması çok moralini bozar. Kızları ve torunları onu ayağa kaldırmaya çalışsa da Sönmez kendini berbat hissetmektedir. Alev’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe’ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur. Lokantanın geceleri Kayhan tarafından gizlice işletildiğini öğrenen Zülkar, Pembe’yi durumdan haberdar eder.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Sandık Kokusu

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          04:30 Baba

        • 3

          YALI ÇAPKINI

          Yalı Çapkını bu akşam 20.00’da yeni bölümüyle Star TV’de

          Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 İstanbullu Gelin

          02:30 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

          06:30 Pulsar

        • 4

          GADDAR

          Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Gaddar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Gaddar

          00:00 Orta Sayfa

          01:45 Kader Bağları

          04:00 Kefaret

          06:00 Her Yerde Sen

        • 5

          KARAAĞAÇ

          Kara Ağaç’ta ekime devam eden taraflar ‘toprak kurdu’ sorunuyla karşı karşıya kalır. Ömer, ekim yapmayı imkânsız hale getiren bu problemin üstesinden gelebilmek için Osman Ağa’nın yıllar evvel ürettiği çözümü bulmak zorundadır.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:40 Uğurlugiller

          07:25 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Karaağaç Destanı

          00:15 Sen Türkülerini Söyle

          03:30 Gönül Dağı

        • 6

          ARKA SOKAKLAR

          Arka Sokaklar 677. Bölüm bu akşam Kanal D’de! Rıza Baba ve ekip öğretmen katillerinin peşinde.

          Bir öğrencinin tehlikeli hareketleri okul müdürünün gözünden kaçmaz ve soluğu Rıza Baba ve ekibin yanında alır. Rıza Baba ve ekip tehlikeli çocuğu ve arkasındaki çeteyi yakın takibe alır. Tehlikeli öğrenci okula gelerek okul müdürünü öldürür. Rıza Baba ve ekip bu olaya sebep olanların peşine düşer!

          Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zamanki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Yalan

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Taş Kağıt Makas

          02:45 Güneşin Kızları

          04:30 Tatlı İntikam

        • 7

          SURVİVOR

          Survivor bu akşam saat 20.00’de Tv8’de!

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 Survivor All Star 2024

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Aramızda Kalmasın

          05:30 Dizi

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