Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz

21:30 Bayern Münih- B.Dortmun

23:45 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Ölümcül Makineler

22:45 Karanlık Sular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Kalk Gidelim

18:55 Ana Haber

19:55 Doğru Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:40 Uyanış: Büyük Selçuklu