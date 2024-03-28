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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 28 Mart Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Ekranların en çok izlenen kanallarında diziler ve filmler yayınlanmaya devam ediyor. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümüyle ekrana gelecek olup Now TV'de Hudutsuz Sevda yayınlanacak. Dizi yerine film tercih etmek isteyenler ise bugün hangi filmler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mart 2024 Star TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:40
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        • 1

          Tv yayın akışı 28 Mart 2024 listesi yayınlandı. Gündüz kuşağı eğlence programlarının yanı sıra bu akşam sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranda olacak. Ayrıca Survivor yarışma programı saat 20.00’da başlayacak. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV yayın akışı rehberi

        • 2

          BU AKŞAM HANGİ DİZİ VE FİLMLER YAYINLANACAK?

          28 Mart TV yayın akışı listesine göre bugün Kanal D’de İnci Taneleri, Show TV’de Bahar dizisi tekrarı, Tv8’de Survivor yayınlanacak. Show TV’de Bahar dizisi sonrasında Aile Şerefi filmi ekrana gelecek.

        • 3

          TV8

          11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

          14:00 Survivor Ekstra / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

          00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

          02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          ATV

          16.00 Esra Erol’da

          18.50: Atv Ana Haber

          19.10: Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

          20.00: Aldatmak

        • 4

          TRT1

          16.40: Kur’an-I Kerim’I Güzel Okuma Yarışması

          18.15: Ramazan Sevinci

          19.35: Ana Haber

          20.05: İddiaların Aksine

          20.10: Kül Masalı

          23.55: Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

          SHOW TV

          15.00: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45: Show Ana Haber

          20.00: Bahar(Tekrar)

          23.15: Aile Şerefi

          KANAL D

          16.00: Arka Sokaklar

          18.40: Kanal D Ana Haber

          20.00: İnci Taneleri

          00.15: Taş Makas Kağıt

        • 5

          Star TV

          19.00: Sakla Beni- Özel Bölüm

          20.00: Sakla Beni- Yeni Bölüm

          00.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

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