Tv yayın akışı 27 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Kanal D, Show TV, Star TV, ATV gibi kanallarda hangi programların hangi saatlerde yayınlanacağını öğrenmek isteyenler bugün tv'de neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte 27 Kasım 2024 kanalların tv yayın akışı listesi
Çarşamba akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tv yayın akışında yer alan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Siyah Kalp
KANAL D
11:15 Annem Ankara
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:30 Annem Ankara
01:00 Annem Ankara
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı