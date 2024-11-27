Tv yayın akışı 27 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı 27 Kasım 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Çarşamba akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tv yayın akışında yer alan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

10:00 Sandık Kokusu 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Sandık Kokusu 00:15 Bahar 03:00 Siyah Kalp KANAL D

11:15 Annem Ankara 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Annem Ankara 22:30 Annem Ankara 01:00 Annem Ankara

ATV YAYIN AKIŞI 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz REKLAM 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak

05:50 Hercai STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Güne Başlarken 09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak 16:15 Söz 19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler 00:30 Erkenci Kuş 03:00 Baba Ocağı