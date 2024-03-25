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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 25 Mart Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Televizyonda her gün yayınlanan dizi, film ve programlar tv yayın akışı listesi ile belli oluyor. Her gün ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan seyirci kitlesi Bugün TV'de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki 25 Mart Pazartesi bugün tv'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:22
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        • 1

          Haftanın ilk gününde tv yayın akışı listesi merak edildi. Bu noktada, sizin için hazırladığımız TV rehberini inceleyerek TV’de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri hakkında bilgi sahibi olabilir, TV’de bugün hangi diziler ve filmler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte tv yayın akışı listesi 2024

        • 2

          TRT1

          13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı

          16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

          18:35 Ramazan Sevinci

          19.20 Ana Haber

          20.05 İddiaların aksine

          20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

          SHOW TV

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Korkusuz Korkak

          21:45 Üç Kağıtçı

          23:30 Korkusuz Korkak

        • 3

          KANAL D

          13:15 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          22:45 Koruyucu

          00:45 Arka Sokaklar

          03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

          STAR TV

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Ömer

          20:00 Ömer

          00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

          02:15 Aramızda Kalsın

          04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        • 4

          ATV

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          18:50 ATV Ana Haber

          19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

          20:00 Yaban Çiçekleri

          22:45 Yaban Çiçekleri

          01:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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