TV yayın akışı: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Televizyonda her gün yayınlanan dizi, film ve programlar tv yayın akışı listesi ile belli oluyor. Her gün ne izleyeceğine karar vermekte zorlanan seyirci kitlesi Bugün TV'de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki 25 Mart Pazartesi bugün tv'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi
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Haftanın ilk gününde tv yayın akışı listesi merak edildi. Bu noktada, sizin için hazırladığımız TV rehberini inceleyerek TV’de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri hakkında bilgi sahibi olabilir, TV’de bugün hangi diziler ve filmler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte tv yayın akışı listesi 2024
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TRT1
13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18:35 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
20.05 İddiaların aksine
20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
SHOW TV
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Üç Kağıtçı
23:30 Korkusuz Korkak
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KANAL D
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Koruyucu
00:45 Arka Sokaklar
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
STAR TV
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
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ATV
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar
20:00 Yaban Çiçekleri
22:45 Yaban Çiçekleri
01:00 Kim Milyoner Olmak İster?
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur