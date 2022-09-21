Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi yarışma, dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri izleyicisiyle buluşacak. Peki bugün TV'de hangi yapımlar var? İşte bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...