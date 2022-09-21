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TV yayın akışı 21 Eylül 2022 Çarşamba: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı!

Çarşamba gününü televizyon karşısında geçirecek olanlar TV yayın akışını merak ediyorlar. Dizi sezonun başlamasıyla beraber dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi 21 Eylül 2022 Pazartesi...

21.09.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Medya gündemini yakından takip edenler, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi yarışma, dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Bu akşam televizyonda dizilerin yeni bölümleri izleyicisiyle buluşacak. Peki bugün TV'de hangi yapımlar var? İşte bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Sahte Kabadayı

    21:45 Süt Kardeşler

    23:30 Sahte Kabadayı

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Bir Peri Masalı

  • TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Haber

    20:00 Hedefim Sensin

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