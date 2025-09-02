TV yayın akışı 2 Eylül 2025: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın yayın akışı
Gününü evde televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi program, yarışma, dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 2 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün bir yeni dizi ekran macerasına başlıyor. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Eylül Salı Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnek Şaban
21:45 İnek Şaban
23:45 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aile Saadeti
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
22:20 Gözleri KaraDeniz
01:00 Gözleri KaraDeniz
03:50 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kara Tahta
08:30 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
15:45 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Geleceğin Savaşı"
01:40 Leyla İle Mecnun
04:30 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6
01:00 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)
22:45 Rina
00:30 Rina
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ya Sonra
01:45 Gelin Evi
03:45 Ya Sonra
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
