2 Eylül 2025 TV yayın akışı gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün yeni sezon dizilerinden biri ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün TV’de ne var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 2 Eylül Pazartesi Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...