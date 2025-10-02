Bugün televizyonda ne var sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 2 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda, hangi saatte, hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup maçları heyecanı yaşanacak. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...