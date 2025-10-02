Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizi, film, maç, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 2 Ekim 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nice maçı ve UEFA Konferans Ligi Legia Varşova-Samsunspor maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 2 Ekim Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 02.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:25
        • 1

          Bugün televizyonda ne var sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 2 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda, hangi saatte, hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup maçları heyecanı yaşanacak. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          00:15 Bahar

          02:45 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          22:45 Çarpıntı

          01:15 Kral Kaybederse

          03:30 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Maymunlar Cehennemi

          22:30 Maymunlar Cehennemi

          00:45 Dönüştürücüler

          02:30 Poyraz Karayel

          04:45 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:45 Gönül Dağı

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Maç Önü

          19:45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

          22:00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:10 Gönül Dağı

          04:35 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Gece Masalı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

          01:20 Gözleri KaraDeniz

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          23:30 Kıskanmak

          02:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          04:30 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          2 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
