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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı 19 Nisan Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. İşte, 19 Nisan 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:48
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 19 Nisan 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. İşte 10 Nisan 2025 TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:10 Beni Böyle Sev

          08:05 Yedi Numara

          10:00 Hayallerinin Peşinde

          11:40 Bir Zamanlar İstanbul

          14:45 Teşkilat

          17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

          04:25 Yedi Numara

          05:10 Hayallerinin Peşinde

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Can Borcu

          13:00 Bir Gece Masalı

          16:00 Sustalı Ceylan

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          00:20 Sustalı Ceylan

          03:00 Kardelenler

          05:50 Hercai

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        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 İnci Taneleri

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Kıyametten Sonra

          21:45 Jackie Chan İz Peşinde

          00:15 Mega Boa Yılan

          01:45 Yargı

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bahar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Kızılcık Şerbeti

          15:30 Siyah Kalp

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Deha

          02:15 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

          12:00 Sucu Kamil

          14:00 Sahipsizler

          16:15 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Hayalimdeki Düğün

          22:15 Hayalimdeki Düğün

          00:15 Kral Kaybederse

          02:30 Feryat

          04:00 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          12:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          16:00 Kızıl Goncalar

          16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Ne olacak Halim?

          22:30 Bayramlık

          01:00 Şahane Hayatım

          03:15 Son Yaz

          06:00 Kefaret

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        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Oynat Bakalım

          09:45 Gazete Magazin

          14:15 Tren Soyguncuları

          16:15 Onları Yükseğe As

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Gazete Magazin

          03:30 Yabancı Sinema

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