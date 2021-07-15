Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Efsanenin Yükselişi 'Yabancı Film'

22.45 Akrep Kral 'Yabancı Film'

00.30 Efsanenin Yükselişi 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.45 Akrep Kral 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.00 Fetih 1453 'Türk Filmi'

05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.15 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Son Ultimatom 'Yabancı Film'

22.30 Son Ultimatom 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Operasyon 41 'Yabancı Film'

02.30 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

16.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 15 Temmuz Özel

21.00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 'Türk Filmi'

23.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

02.05 Beklenmedik İhanet 'Yabancı Film'

04.05 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Mahrem 'Dizi'

22.30 Börü 'Türk Filmi'

00.55 Mahrem 'Dizi' (Tekrar)

02.25 Dr. Halit Yerebakan Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021