Kurban Bayramı'nın ardından 14 Temmuz TV yayın akışında yer alan dizi ve filmler araştırılıyor. Her akşam izleyicilerine birbirinden farklı dizi ve filmleri sunan Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV yayın akışında yer alan; Taşıyıcı 3, Mumya, Duy Beni, Gurbetçi Şaban, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye ve Şark Bülbülü yapımları seyircisiyle buluşuyor.