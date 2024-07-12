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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 12 Temmuz Bugün tv’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        Bugün televizyon kanallarında farklı türden filmler var. Bazıları komedi türünde bazıları ise gerilim türünde filmler olacak. 12 Temmuz Cuma akşamı Katil Avcısı, Üçlü Tehlikede Buz Devri 5: Büyük Çarpışma yayınlanacak. İşte 12 Temmuz Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:16
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        • 1

          Cuma günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Katil Avcısı, İnci Taneleri, Görümce, Dangal, Hava Muhalefeti ve MasterChef Türkiye yayınlanacak yapımlar arasında yer aldı. İşte 12 Temmuz 2024 tv yayın akışı

        • 2

          12 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          KATİL AVCISI

          Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya'ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı'na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

          "Kod Adı: Olympus", "Uzaydan Gelen Fırtına" ve "Suç Takımı" gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler'a filmde, "En Karanlık Saat" ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene "John Wick 2"de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, "Black Sails" dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:30 Aşk Laftan Anlamaz

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Sandık Kokusu

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:30 Show Ana Haber

          20:00 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)

          22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

          00:30 Katil Avcısı (Yabancı Sinema)

          02:45 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)

          04:15 Arıza

          12 TEMMUZ 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          DANGAL

          Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

          09:20 Kasaba Doktoru

          12:50 Lingo Türkiye

          14:20 Seksenler

          15:30 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Dangal (Yabancı Sinema)

          23:30 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti (Yerli Sinema)

          02:00 Gönül Dağı

          04:30 Seksenler

        • 4

          BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU

          Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

          Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Sen Anlat Karadeniz

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

          16:00 Kardeşlerim

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

          21:50 Mağara (Yabancı Sinema)

          23:50 Mağara (Yabancı Sinema)

          01:50 Ateş Kuşları

          04:30 Kaçak

        • 5

          HIZLI VE ÖFKELİ 9

          Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Magazin D Yaz

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 İnci Taneleri

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)

          22:45 Çember: Karanlığın Gözleri (Yerli Sinema)

          01:15 Hızlı ve Öfkeli 9 (Yabancı Sinema)

          03:30 Güneşin Kızları

          05:15 Çatı Katı Aşk

        • 6

          GÖRÜMCE

          Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektedir...

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Ateşböceği

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Dolunay

          13:30 Yüksek Sosyete

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Görümce (Yerli Sinema)

          22:30 Görümce (Yerli Sinema)

          01:00 İstanbullu Gelin

          03:00 Yüksek Sosyete

          05:00 Erkenci Kuş

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