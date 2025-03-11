TV yayın akışı 11 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan programlar tv yayın akışı listesinde belli oldu. Kanalların yayın akışında bu akşam Star TV'de Kral Kaybederse dizisi yer aldı. Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar dizisi de yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte 11 Mart 2025 tv yayın akışı listesi
11 Mart tv yayın akışı belli oldu. Her gün kanalların yayın akışında yayınlanan programlar duyuruluyor. İşte Kanal D, TRT1, Star tv, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler 2
22:15 300 Spartalı
00:15 Abigail: Sınırların Ötesinde
02:15 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:55 Avrupalı Müslümanlar
07:10 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur