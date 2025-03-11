TV yayın akışı 11 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

TV yayın akışı 11 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

11 Mart tv yayın akışı belli oldu. Her gün kanalların yayın akışında yayınlanan programlar duyuruluyor. İşte Kanal D, TRT1, Star tv, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

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09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 300 Spartalı

00:15 Abigail: Sınırların Ötesinde

02:15 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:55 Avrupalı Müslümanlar

07:10 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:30 atv Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 00:20 Can Borcu 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur