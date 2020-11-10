TV Yayın akışı 10 Kasım 2020

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Bizim Aile 'Yerli Sinema'

00.45 Gizli Gerçekler 'Yabancı Sinema'

02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

00.15 Sen Çal Kapımı

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Parker 'Yabancı Sinema'

22.30 Parker

00.30 Jurassic Galaxy

02.00 Jurassic Galaxy

03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

23.00 Hekimoğlu

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.45 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Maria İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

02.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Gönül Dağı

02.40 Fazlası Zarar

04.25 Türkan Hanım'ın Konağı