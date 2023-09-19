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        Haberler Gündem Tuzla'da tersanede bakıma alınan bir gemide çıkan yangın söndürüldü

        Tuzla'da tersanede bakıma alınan bir gemide çıkan yangın söndürüldü

        Tuzla'da bulunan tersanede 110 metre uzunluğundaki yağ tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:43 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:44
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        Tuzla'daki yangın söndürüldü
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        Tuzla'da tersanede bakımda olan 110 metre uzunluğundaki yağ tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

        Tuzla Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki tersanede bakımda olan 110 metre uzunluğundaki Panama bandıralı yağ tankerinin eksi dördüncü katındaki makine dairesinde saat 20.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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        #tuzla
        #haberler
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