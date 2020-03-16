Tuzla TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruda bulunan binlerce kişi ev sahibi olacak. Bugün TOKİ'nin Facebook sayfasında Tuzla'da bulunan konutlar için kura çekilişi gerçekleşti. İşte, Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

TOKİ kura çekiliş sonuçları tamamladığında https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden bilgilerinizi girmeniz halinde isim listelerine ulaşabileceksiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI 2020

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2020

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00

17 Mart 2020 Salı saat: 09:00

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00

19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

20 Mart 2020 Cuma saat: 10:00

TOKİ'DEN UYARI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu,

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle İdaremiz tarafından gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"

kapsamında vatandaşlarımızın konut finansmanı KATILIM BANKALARI VE KAMU BANKALARI tarafından sağlanacaktır.

Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir.

Kuralarımız açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.