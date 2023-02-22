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TUZLA DEPREM RİSK HARİTASI | İstanbul Tuzla deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? Tuzla depreme dayanıklı mı?

Deprem risk haritası ile Tuzla deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

Tuzla deprem riski ve dayanıklılık haritası, 11 ilde yıkıma nede olan Kahramanmaraş depreminin ardından gündeme geldi. Olası İstanbul Depremi 16 milyon nüfuslu megakentte endişeye neden olurken gözler deprem risk haritasına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yayınlanan deprem risk tahminleri kitapçığı ile 39 ilçeye yönelik tablolar paylaşıldı. İşte, İstanbul Tuzla deprem risk haritası...

Giriş: 22.02.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Tuzla deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ile 39 ilçenin deprem risk durumu ve nüfus bilgileri paylaşıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Tuzla'nın deprem risk haritası gündeme geldi. İşte deprem risk haritası ile Tuzla deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

  • DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!

    “İstanbul İli Tuzla İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Tuzla ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

    TUZLA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • DEPREMDE MEYDANA GELECEBİLECEK KAYIPLAR İNCELENDİ

    Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBBJICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul’daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜMunich RE, 2002).

  • OLASI DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

    Son olarak, İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”, DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir (İBB, 2019).

  • TUZLA İLÇE BİLGİLERİ

    Tuzla, İstanbul’un Anadolu yakasındaki sınır bölgesidir. Marmara Bölgesinde Kocaeli Yarımadasının güneybatısında yer alır. İstanbul’un Anadolu Yakasındaki son noktadır. Kuzeyinde ve batısında Pendik İlçesi, doğusunda Gebze İlçesi (Kocaeli) güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Marmara Denizinde 13 km uzunluğunda kıyıya sahiptir. İlçe yüzölçümü 123.89 km2 olup 18 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 267.400’dür.

  • *Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Tuzla İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer ivmesi (PGA) dağılımı

  • *Tuzla İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları

     

  • *Tuzla İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları

  • *7.5 Senaryo Depremi İçin Tuzla İlçesi Mahalle Bazlı Bina Hasar Tahminleri 

  • *Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Tuzla İlçesi Tahmini Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası

  • *7.5 Senaryo Depremi İçin Tuzla İlçesi Mahalle Bazlı Can Kaybı-Yaralanma Tahminleri 

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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