Tuzla'da tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler

İstanbul Tuzla’da boş bir arazide yarısı toprak içinde yarısı hayvanlar tarafından deforme olmuş şekilde bulunan cansız erkek bedeninin sırrı çözüldü. Boynu kırılarak öldürülen kişinin 41 yaşındaki Muhammed Boduroğlu'na ait olduğu belirlendi. Muhammed Boduroğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. Polis, suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin, hackerlik yapan Muhammed Boduroğlu'nun kripto para paylaşımı nedeniyle cinayeti işlediklerini değerlendiriyor.

Tuzla, Akfırat mahallesinde 23 Eylül günü saat 17.00 sıralarında polisi arayan vatandaşlar, boş arazide bacakları dışarda gerisi toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yerine giden polis tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Bir bölümü toprakta gömülen erkek cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve nasıl öldürüldüğüne dair bilgiler elde edilmesi için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırmalarda 1 haftalık olduğu düşünülen cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda ilk olarak cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed Boduroğlu olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada şüphelinin son olarak Kocaeli ilinde bir taksinin içinde polisin uygulamasına takıldığını ve GBT sorgusunun yapıldığını belirledi. Bu ipucu kullanılarak güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin Kocaeli’nde son olarak gittiği ev belirlendi.

KRİPTO PARA SIRRI

İddiaya göre; bilgisayar işlerinden iyi anlaya ve çevresinde "Hacker" olarak bilinen 41 yaşındaki Muhammet Boduroğlu Kocaeli’nde birkaç kişi ile buluşmuştu. Burada kripto para cüzdanı açma meselesi yüzünden buluştuğu değerlendirilen Muhammed Boduroğlu aralarında çıkan tartışmada darp edilip öldürülmüştü.

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ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN TELEFONU ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Polisin konuyla ilgili çalışması sürerken ölen Muhammed Boduroğlu'na ait cep telefonu içerisinde başka bir hat takılı olarak sinyal vermeye başladı. Bu ipucundan da yola çıkan ekipler şahsın son olarak görüştüğü kişileri tek tek tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tespit ettiği 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ’da yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca ile öldürülen Muhammed Boduroğlu'na ait cep telefonu ele geçirildi.