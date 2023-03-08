Tuzla'da Rus bandıralı balıkçı gemisinde yangın

Yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki tersanede tadilatta olan Rus bandıralı 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde çıktı.

Geminin yaşam alanında çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Tuzla, Pendik, Kartal, Orhanlı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan balık fabrikası çalışanları ise tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle geminin büyük bir bölümü dumanla kaplandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.