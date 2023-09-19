Tuzla'da madeni yağ fabrikasında korkutan yangın

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Tuzla'da bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, yangın saat 21.30 sıralarında, Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'taki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri fabrika çevresinde incelemelerde bulundu. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ" Görgü tanığı Sezer Gülen, "Ben itfaiyeleri gördüm ve peşinden geldim. Ufak bir alevlenme olmuş, duman çıkmış. Hemen müdahale edildi. Şu anlık bir sıkıntı yok" dedi.