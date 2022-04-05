Görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı... Nedeni açıklandı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri, 6 gün önce ikiz oğlak dünyaya getirdi.

İHA'nın haberine göre dünyaya gelen oğlaklardan tüylü olanı öldü, tüysüz olanı ise yaşadı. Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi, evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirdi. Oğlağı sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi.

Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak, annesinden süt içmeye başladı. Duyan herkesin ilgisini çeken ve bugün 6 günlük olan tüysüz oğlağı ailenin hayvanlarına bakan veteriner hekim Arif Aksay kontrol etti.

Göz kuruluğu olan oğlağa damla veren hekim Aksay, kıl kökü olmadığı için hayvanın yaşadığı sürece büyük oranda tüysüz kalacağını belirtti. Aksay, oğlağın oda sıcaklığında ve kıyafetli bakılması gerektiğini kaydetti.

HİÇ TÜY KÖKÜ YOK

Veteriner hekim Arif Aksay, "Gayet sağlıklı, iç organları gelişmiş ve iştahı yerinde fakat üzerinde tüy olmadığı için termal sirkülasyon yok. O yüzden deride çok çabuk kuruma oluyor. Ortamın nemli olması da çok önemli. Derinin kantaron yağı ile değişik dermal pomatlarla nemli tutulması gerekiyor. Özellikle göz kirpikleri oluşmadığı için gözde de kuruluk olur. O yüzden de gözlerinin devamlı nemli kalması, damlayla nemlendirilmesi lazım" dedi.

"İNSAN GİBİ İLGİ GÖSTERMEK LAZIM"

Oğlağın tüysüz doğmasının herhangi bir hastalıktan veya gebelikteki bir hasardan kaynaklanmadığına değinen hekim Aksay, durumun genetik olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Hayvanın bakımıyla ilgili bilgi de veren Aksay, "Devamlı üzerinde açık renkli kıyafetler olması, derinin nemli tutulması, sıcaktan ve soğuktan korunması lazım. Oda ısısında ve yumuşak zeminde tutulması lazım. Ancak o şekilde yaşamını idame ettirebilir. İnsan gibi ilgi göstermek, bir bebek gibi bakmak gerekiyor. Üzerinin kıyafetle desteklenmesine, fazla güneşte kalmamasına dikkat edilmeli" diye konuştu.

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarına tekrarlayan Hüseyin Tosun ise, "İnşallah yaşar. Bizler de ilk defa görüyoruz, yıllardır Yörük'üz, Yaşım 56, ilk defa başımıza geldi. 6 gündür bakıyoruz. İnşallah böyle devam ederse bakarız. Ölmezse bakacağız, büyüteceğiz. İnşallah büyür" ifadelerini kullandı.