Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar! - Son dakika Bartın haberleri

        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!

        Bartın'da, aynı köyde yaşadıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, kent merkezindeki bir metruk binada cinsel istismarda bulunan 61 yaşındaki S.K. ve 24 yaşındaki Ö.Ç. yarı çıplak şekilde jandarma tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 07:52 Güncelleme: 02.10.2023 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bartın merkeze bağlı bir köyde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu.

        KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre kız çocuğunun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun aynı köyde yaşayan S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) tarafından kaçırıldığını tespit etti.

        METRUK BİNADA OLDUĞU BELİRLENDİ

        Jandarmanın çalışmasıyla şüphelilerin Çaydüzü Mahallesi'ndeki metruk bir binada olduğu tespit edildi.

        YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDULAR

        Önceki gün akşam saatlerinde metruk binaya baskın yapıldı. Baskında, S.K. ve Ö.Ç. yarı çıplak şekilde kız çocuğuyla birlikte bulundu.

        REKLAM

        ÇOCUK İSTİSMARI ANLATTI

        Çocuk, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, 2 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

        2 FAİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bartın
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        İngiliz kraliyet ailesine siber saldırı
        İngiliz kraliyet ailesine siber saldırı
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Habertürk Anasayfa