TÜSİAD girişimleri hızlandıracak

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TÜSİAD'ın Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlediği TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı kapsamında hayata geçirilen girişim hızlandırma programı başlıyor.

Ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir, globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimleri desteklemek hedefiyle kurgulanan TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır ile en az ana fonksiyonlara sahip ürün (MVP) aşamasındaki girişimlere eğitim, mentorluk ve TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş geliştirme fırsatı sunuluyor.

Türkiye İş Bankası'nın ana sponsor, Anadolu Efes, BASF Türk, Destek Patent ve Mazars'ın gümüş sponsor, Paribu Hub'ın ise bronz sponsor olarak desteklediği programın başvuruları Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde başvurularını almaya başladı.

TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır'a en az MVP aşamasında, 18-35 yaşında bir kurucu ya da kurucu ortağa sahip, şirketleşme aşamasında olan veya son 2 yıl içinde şirketleşmiş girişimler 2 ila 5 kişilik ekip halinde 11 Aralık 2023'e kadar başvuru yapabilecek