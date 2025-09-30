Habertürk
        TUS tercihleri başladı! TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        TUS tercihleri başladı! TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından TUS tercihleri başlatıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte detaylar belli oldu. İşte, TUS 2. Dönem tercihleri ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:39
        • 1

          TUS tercihleri ile ilgili detaylar belli oldu. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) sonuçlarının açıklanmasıyla, gözler TUS tercih takvimine çevrildi. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alabilmek için katılım sağladıkları Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl iki kez gerçekleştiriliyor. Peki TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        • 2

          TUS 2. DÖNEM TERCİH EKRANI 2025

          ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile TUS tercihleri başladı. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

          TUS 2. dönem kontenjan bilgisi, tercih kılavuzu ile paylaşıldı. Kontenjan bilgisi ÖSYM sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

        • 3

          TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Tercihler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr

          adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşlemler, 6 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.

          Yerleştirme sürecinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgiler ve tabloları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

          2025-TUS 2. DÖNEM: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

