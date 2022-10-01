Turnadağ Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Memlükler üzerine gerçekleştirilmesi düşünülen seferin önünde Dulkadiroğulları Beyliği’nin bir engel olarak görülmesi üzerine yaşanan Turnadağ Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Turnadağ Savaşı tarihi ile alakalı tüm bilgileri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Turnadağ Savaşı Ne Zaman Yapılmıştır?
Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğuları Beyliği’ni, Elbistan bölgesinde karşı karşıya getiren Turnadağ Savaşı tarihi, 13 Haziran 1515’tir. Dulkadiroğulları Beyliği’nin yıkılması ile sonuçlanan bu savaş sonunda Osmanlı Devleti, Anadolu’daki siyasi birliği sağlamıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle, Turnadağ Savaşı sonunda hangi beylik Osmanlı topraklarına katılmıştır sorusunun cevabı Dulkadiroğulları Beyliği olacaktır.
Turnadağ Savaşı Özeti
1511 yılından itibaren Safeviler ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında bir yakınlaşma başlamış ve bu iki devlet birbirleri ile bir saldırmazlık antlaşması imzalamışlardı. Tüm bunların farkında olan Osmanlı Devleti, Safeviler ile yapılacak olan Çaldıran Savaşı öncesi Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey’i bu sefere davet etmiş; hükümdar ise yaşını bahane göstererek bu sefere katılmamıştır.
Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasındaki gerilimi arttıran bir diğer husus ise Alaüddevle Bozkurt Bey’in Memlükler ile de yakın ilişkiler kurmuş olmasıydı. Yaşanan tüm bu gelişmeler bu iki devlet arasındaki çatışmayı kaçınılmaz bir hale getirmekteydi.
1514 yılında Safevilier ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen Çaldıran Savaşı dönüşü Osmanlı orduları Sivas’ta toplanmışlardır. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti için bir sonraki hedef Dulkadiroğulları Beyliği olmuştur.
Peki, Turnadağ Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? 1515 yılında gerçekleşen Turnadağ Savaşı sırasında Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim’dir.
Yapılacak olan seferin hazırlıklarını tamamlayan Yavuz Sultan Selim; 5 Haziran 1515 tarihinde Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa komutasındaki yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyu Elbistan’a sevk etmiştir. Ayrıca Dulkadiroğullarına, Memlüklerden bir yardım gelmemesi için de Osmanlı donanması Akdeniz açıklarında konuşlanmıştır. Yaklaşan Osmanlı tehlikesinin farkına varan Alaüddevle Bozkurt Bey ise 30 bin kişilik bir orduyla Osmanlı ordusunu karşılamıştır.
İki ordu arasında Turnadağ bölgesinde gerçekleşen savaş Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmış, Alaüüdevle Bozkurt Bey kaçmak zorunda kalmış fakat daha sonra yakalanarak idam edilmiştir. Yaşanan savaşın ardından, Elbistan’da Yavuz Sultan Selim adına hutbe okunmuş ve ülkede Osmanlı hâkimiyeti resmen başlamıştır.
Turnadağ Savaşı sonrası, Memlük Devleti hükümdarı Kansu Gavri, Yavuz Sultan Selim’e haber göndererek, bazı yerlerin Alaüdevle Bozkurt Bey’in oğullarına bırakılmasını istemiştir. Yavuz Sultan Selim tarafından reddedilen bu istek, iki devlet arasında var olan gerilimi bir üst seviyeye çıkarmış ve artık bir Osmanlı-Memlük çatışması kaçınılmaz olmuştur.
Turnadağ Savaşı Nedenleri
13 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen Turnadağ Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Dulkadiroğulları Beyliği’nin, Safeviler ve Memlükler ile yakınlaşarak bir saldırmazlık antlaşması imzalamış olması.
- Osmanlı Devleti’nin Memlükler üzerine gerçekleştireceği seferde, Dulkadiroğulları Beyliği’ni bir engel olarak görmesi.
- Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki siyasi birliği sağlamak istemesi.
Turnadağ Savaşı Sonuçları
Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Turnadağ Savaşı sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
- Dulkadiroğulları Beyliği tarih sahnesinden silinmiştir.
- Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey idam edilmiştir.
- Anadolu’daki siyasi birlik sağlanmıştır.
- Memlüklere karşı yapılacak sefer öncesi Anadolu’nun güvenliği sağlanmıştır.
- Maraş, Mardin, Elbistan ve Diyarbakır Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!