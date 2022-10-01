Prut Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Gerçekleşen savaşın sonunda imzalanan Prut Antlaşması ile Rusların Karadeniz’den uzak tutulduğu Prut Savaşı’nı kim kazandı? Prut Savaşı sırasında Osmanlı ordusunu komuta eden sadrazam kimdir? İşte, tüm detaylar…
Prut Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?
Prut Savaşı; Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçeklemiş olan bir savaştır. Rusya’nın Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar üzerinden yürüttüğü politika ve sıcak denizlere inme siyasetinin bir sonucu olarak gerçekleşen Prut Savaşı tarihi 1710 – 1711’dir.
Peki, Prut Savaşı’nı kim kazandı? 1710 ile 1711 tarihleri arasında gerçekleşen Prut Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış ve bu savaşın sonunda Prut Antlaşması imzalanmıştır.
Prut Savaşı Nedenleri
1710 ile 1711 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen Prut Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Rusya’nın Akdeniz’e ulaşma politikası.
- Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Ortodoksların Rusya tarafından kışkırtılması.
- Rusya ile İsveç arasında yaşanan savaştan sonra İsveç Kralı’nın Osmanlılara sığınması ve onu takip eden Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemeleri.
- Osmanlı Devleti’ne sığınan İsveç Kralı XII. Karl’ın Osmanlı Devleti’ni Rusya aleyhinde kışkırtması.
Prut Savaşı Tarihi
Rusya’nın tarihi bir siyasi politikası olan sıcak denizlere yani Akdeniz’e inme politikasının önündeki en büyük iki engel, İsveç ve Osmanlı Devleti olmuştur. Tarih boyunca bu iki engeli ortadan kaldırmak isteyen Rusya’nın ilk hedefi Baltık kıyısında bulunan İsveç olmuştur.
Rusya’nın İsveç’e savaş açmasıyla bu iki devlet 1709 Paltova Savaşı’nda karşı karşıya gelmiş ve savaş Rusya’nın üstünlüğüyle sona ermiştir. Savaşta mağlup olan İsveç kralı XII. Karl ise Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.
İsveç kralını kovalayan Rus birliklerin Osmanlı topraklarına girmesi, buralarda akınlar düzenlemesi üzerine Osmanlı Devleti hükümdarı III. Ahmed 1710 tarihinde Rusya’ya savaş ilan etmiştir.
Tam bu noktada sorulacak olan, Prut Savaşı sırasında Osmanlı ordusunu komuta eden sadrazam kimdir sorusunun cevabı Baltacı Mehmed Paşa olacaktır.
Osmanlı Devleti’nin savaş ilanının ardından Rus ordusu, Tuna Nehri kıyısında bulunan Osmanlı Devleti’ne ait olan Berail şehrine saldırmış ve burayı işgal etmiştir. Bunun üzerine beraberindeki yaklaşık 120 bin kişilik ordusuyla Tuna’yı aşan Baltacı Mehmed Paşa, Rus ordusunu Prut Nehri kıyısında çembere almayı başarmıştır.
İki devlet arasında yaşanan savaş Osmanlı Devleti’nin büyük bir üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Rus çarı Petro barış istemek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin de bu barış talebini kabul etmesiyle iki ülke arasında 1711 yılında Prut Antlaşması imzalanmıştır.
Prut Savaşı Sonuçları
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen Prut savaşı; Osmanlıların üstünlüğüyle tamamlanmış ve Rus çarı Petro, barış talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması’na göre Prut Savaşı sonuçları şunlardır:
- 1700 İstanbul Antlaşması ile Rusya’nın eline geçen Azak Kalesi, Osmanlı Devleti’ne geri verilecektir.
- İstanbul’da Rus elçisi bulundurulmayacaktır.
- Rusya’nın Osmanlı sınırına inşa ettiği tüm kaleler yıkılacak ve içindeki mühimmatlar Osmanlı Devleti’ne teslim edilecektir.
- İsveç kralı ülkesine dönecek ve hiçbir şekilde bir saldırıya maruz bırakılmayacaktır.
- Rusya; Lehistan ve Kırım Hanlığında yaşayan Kazakların içişlerine müdahale etmeyecektir.
Prut Savaşı Önemi
1710 – 1711 yılında gerçekleşen Prut Savaşı önemi; bu savaşta kazanılan zaferin Osmanlı Devleti’ne büyük bir moral üstünlüğü vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu savaşta kazanılan başarıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde, kaybedilen toprakları geri alma ümidi doğmuştur.
Bunun yanında bir diğer önemli sonuç ise Rusya ile ilgilidir. Çünkü bu savaş ile Rusya’nın Karadeniz’den uzaklaşması sağlanmıştır.
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