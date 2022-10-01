Prut Savaş tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Gerçekleşen savaşın sonunda imzalanan Prut Antlaşması ile Rusların Karadeniz’den uzak tutulduğu Prut Savaşı’nı kim kazandı? Prut Savaşı sırasında Osmanlı ordusunu komuta eden sadrazam kimdir? İşte, tüm detaylar…

Prut Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?

Prut Savaşı; Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçeklemiş olan bir savaştır. Rusya’nın Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar üzerinden yürüttüğü politika ve sıcak denizlere inme siyasetinin bir sonucu olarak gerçekleşen Prut Savaşı tarihi 1710 – 1711’dir.

Peki, Prut Savaşı’nı kim kazandı? 1710 ile 1711 tarihleri arasında gerçekleşen Prut Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış ve bu savaşın sonunda Prut Antlaşması imzalanmıştır.

Prut Savaşı Nedenleri

1710 ile 1711 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerçekleşen Prut Savaşı nedenleri şu şekildedir:

Rusya’nın Akdeniz’e ulaşma politikası.

Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan Ortodoksların Rusya tarafından kışkırtılması.

Rusya ile İsveç arasında yaşanan savaştan sonra İsveç Kralı’nın Osmanlılara sığınması ve onu takip eden Rus birliklerinin Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemeleri.

Osmanlı Devleti’ne sığınan İsveç Kralı XII. Karl’ın Osmanlı Devleti’ni Rusya aleyhinde kışkırtması.

Prut Savaşı Tarihi

Rusya’nın tarihi bir siyasi politikası olan sıcak denizlere yani Akdeniz’e inme politikasının önündeki en büyük iki engel, İsveç ve Osmanlı Devleti olmuştur. Tarih boyunca bu iki engeli ortadan kaldırmak isteyen Rusya’nın ilk hedefi Baltık kıyısında bulunan İsveç olmuştur.

Rusya’nın İsveç’e savaş açmasıyla bu iki devlet 1709 Paltova Savaşı’nda karşı karşıya gelmiş ve savaş Rusya’nın üstünlüğüyle sona ermiştir. Savaşta mağlup olan İsveç kralı XII. Karl ise Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.