Türlü tarifi, nasıl yapılır?

Türlü hem zeytinyağlı sadece sebzelerle, hem de etli olarak yapılabilmektedir. Her iki şekilde de farklı lezzete sahiptir. Türlü oldukça besleyici olması sofralardan eksik etmemeyi gerektirir.

Türlü tarifi malzemeleri:

4 orta boy patlıcan

4 domates

2 Kabak

2 soğan

3 patates

6 tane taze fasulye

2 yeşilbiber

Yarım yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz,

Kırmızıbiber,

Karabiber

Türlü tarifi hazırlanması: