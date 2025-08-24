Habertürk
        Türküsu Demirel, arayı değerlendirdi

        Türküsu Demirel, arayı değerlendirdi

        Türküsu Demirel, yer aldığı projenin çekimlerine ara verilmesiyle soluğu Bodrum'da aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 24.08.2025 - 09:52
        Arayı değerlendirdi
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türküsu Demirel tatil için Bodrum’daydı. Demirel, yeni projesinin çekimlerine ara verilir verilmez soluğu tatilde aldı.

        Türküsu Demirel, kız arkadaşları ile çıktığı Bodrum tatilinde Yalıkavak’ta ki bir plajda objektiflerimize yansıdı. Demirel, iskelede tek başına güneşlenerek keyif yaptı.

        #Türküsu Demirel

