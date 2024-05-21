TürkTraktör'den ilk çeyrekte 1.75 milyar TL kâr

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Türkiye otomotiv sektöründeki 70. yılını kutlayan TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör yılın ilk üç ayında 13 bin 179 adet traktörü banttan indirdi. Şirket 2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 63’ünü, ihracatının ise yüzde 82’sini karşıladı.

TürkTraktör’ün TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk çeyrek finansal verilerine göre net kârı 1 milyar 748 milyon TL, toplam cirosu 16 milyar 595 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla 16,4 ve yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyreğinde yurt içi pazara 9 bin 239 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 4 bin 460 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 50.2 payı olan TürkTraktör, New Holland markası ile pazarda ilk sırada, Case IH modeli ise pazarda ikinci sırada yer alıyor. Rekor ile kapattıkları 2023 yılının ardından 2024’e de güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, "Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlarken en çok önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ürünlerimizin çevre dostu Faz 5 emisyon geçişini tamamladık. Dünya standartlarındaki traktör ve ekipmanlarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.