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Özüner, yaptığı değerlendirmede, fuarların, şirketin ürün ve hizmetlerini anlatabileceği bir platform, çiftçilerle bir araya gelebilmek için fırsat olduğunu, bu kapsamda değişik bölgelerde düzenlenen sektörel organizasyonlara katıldıklarını belirtti.

"İzmir'de düzenlenecek Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacağız. Toplamda 2 bin 475 metrekarelik stant alanımızda ziyaretçilerimizle buluşacağız." diyen Özüner, 6-9 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek etkinlikte ekipman yelpazelerinde yer alan ürünleri sergileyeceklerini aktardı.

Özüner, "Tanıtım alanlarımıza gelen çiftçilerimiz saha çalışmalarında traktörlerden sonra tarımsal üretim verimlerini en çok artıran hububat ekim, ilaçlama, toprak işleme, balya, silaj hasat makineleri, biçerdöverlere ve pulluklara kadar uzanan çok sayıda farklı tarımsal ekipmanı bir arada bulabilecekler." diye konuştu.

Geçen yıl piyasaya giren her 2 traktörden birinin TürkTraktör tarafından satıldığına dikkati çeken Özüner, bu yıl da pazarda lider pozisyonunu korumayı ve yurt dışı satışlarında da yakalanan ivmeyi artırmayı hedefelediklerini kaydetti.

Özüner, fuarda çiftçilerin fabrika çıkışlı, otomatik dümenleme sistemine sahip New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide traktörlerini inceleyebileceklerini belirterek, otomatik dümenleme sisteminin, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesini sağladığını anlattı.

"TÜRKTRAKTÖR FİNANS 5 YIL VADE İMKANI SAĞLIYOR"

Ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştırmak adına farklı çözüm ve kampanyaları hayata geçirmeye devam ettiklerine işaret eden Özüner, "Farklı ihtiyaçlara yönelik tüm finansal çözümleri tek bir çatı altında sunan TürkTraktör Finans üzerinden kullanılabilecek kredi miktarları için çiftçilerimizin yararlanabileceği, kredi tutarlarına göre geçerli olacak çok cazip güncel faiz oranlarımız mevcut. Tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade imkanı sağlayan TürkTraktör Finans ile çiftçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

"FUARA 360 BİN ZİYARETÇİ GELMESİ BEKLENİYOR"

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarı arasında gösterilen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda traktörler ile süt, et ve teknolojileri, yöresel ürünler sergilenecek.

İzmir'de 6-9 Şubat tarihlerinde 15'inci kez açılacak fuar, Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturacak. Fuara 75 ülkeden 950 katılımcı ile 360 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Düzenlenen ziyaretçi organizasyonlarıyla Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin de fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Agroexpo 2019'da, 2 binin üzerinde iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 600 milyon doları aşan iş hacmi oluşturdu.