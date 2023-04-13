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Haberler Basketbol EuroCup

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde

Basketbol 7Days Avrupa Kupası son 16 turunda Türk Telekom, İtalya'nın Germani Brescia takımını 77-69 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türk Telekom, çeyrek finalde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'le eşleşti.

Giriş: 13.04.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde
AA

Maça iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip, Gabriel'in skorer oyunuyla ilk 6 dakikayı 12-7 önde geçti. Dış şutlarda isabet bularak 10-3'lük seri yakalayan Türk Telekom, ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında iki takım skor üretmekte zorlanmazken 15. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi. Hücumda basit top kayıpları yapan Türk Telekom karşısında dış şutlarla sayılar bulan Germani Brescia, devrenin sonunda 7 sayılık fark yakaladı: 31-38. Son bir dakikada 5-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, soyunma odasına farkı 2'ye indirerek girdi: 36-38.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 24. dakika içinde 46-43 öne geçti. Savunmaların sertleştiği çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, son çeyreğe 59-58 önde girmeyi başardı.

Final periyoduna 8-0'lık seriyle başlayan mavi-beyazlılar, 33. dakikada farkı 9'a çıkardı: 67-58. Son bölümde savunmasını iyice sertleştiren Türk Telekom, rakibine kolay sayı şansı tanımayarak maçı 77-69 kazandı ve çeyrek finale çıktı.

Türk Telekom, çeyrek finalde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'le eşleşti.

Salon: Ankara

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Karadağ)

Türk Telekom: Grant 9, Rıdvan Öncel, Berk Demir 9, Bouteille 21, Jones 14, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Taylor 6, Erkan Yılmaz 8, Eric, Sestina 10

Germani Brescia: Gabriel 10, Nikolic, Dela Valle 8, Petrucelli 10, Odiase 4, Massinburg 20, Caupain 2, Cobbins 3, Burns 4, Cournooh 5, Moss, Akele 3

1. Periyot: 17-15

Devre: 36-38

3. Periyot: 59-58

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