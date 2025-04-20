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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türksat 6A göreve hazır - Teknoloji Haberleri

        Türksat 6A göreve hazır

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü (yarın) hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:33
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        Türksat 6A göreve hazır
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        Türksat 6A uydusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 21 Nisan Pazartesi günü (yarın) Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı.” ifadelerini kullandı.

        EN YÜKSEK YERLİLİK ORANI

        Türkiye’nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, onu 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının takip ettiğini ifade etti.

        Türksat 6A uydusunun ise Türksat’ın “yerli ürün üretme” noktasında yaklaşık 20 yıllık çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türksat’ın Teknoloji Transfer Programı’nı hayata geçirerek yurtdışında üretimi yapılan 3A’nın yanı sıra 4A ve 4B uydularının üretiminde Türksat mühendislerinin de yer almasını sağladığını söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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        “Ayrıca Türksat 5A’nın ve 5B’nin yapımında da yine Teknoloji Transfer Programı kapsamında 12 Türksat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Söz konusu program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretilmiş oldu.”

        Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, “Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı.” açıklamasında bulundu.

        Türksat 6A’nın, Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirdiği kadar, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı da azalttığını belirten Uraloğlu, “Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz.” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın tüm safhalarının planlanan şekilde ve başarıyla tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, Türksat 6A’nın üretim, entegrasyon ve test çalışmalarının TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde Mart 2024’te başarı ile tamamlandığını anımsatarak “Ardından uydumuzu, 4 Haziran’da Antonov 124 uçağıyla ABD’ye uğurladık. 5 Haziran’da Cape Canaveral’daki SpaceX tesislerine ulaştı. 9 Temmuz saat 02.30’da ise Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Fırlatmadan 35 dakika sonra da taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldı.” dedi.

        Fırlatma sonrası yapılan beş ateşleme ile uydunun geçici olarak 50 derece Doğu yörüngesine ulaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, “Burada yaptığımız yörünge testleri neticesinde Türksat 6A uydumuz için geliştirilen ekipmanların başarılı bir şekilde işlevlerini yerine getirdiklerini gördük. Yörünge testleri sırasında uyduda yer alan birçok alt sistem ve deneysel ekipmanların işlevselliği denedik. Faydalı Yük alt sistemi testleri 23 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

        17 ŞUBAT'TA İLK TEST YAYINI YAPILDI

        Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024 tarihinde uydunun 42 derece Doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını hatırlattı. Uraloğlu, “Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamladık. 17 Şubat 2025’te yapılan ilk test yayını ile Türksat 6A’nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulanmış oldu.” açıklamasını yaptı.

        Bakan Uraloğlu, Türksat’ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece Doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını anımsattı.

        Türksat 6A’nın 21 Nisan Pazartesi günü hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A’nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak. Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek.” diye konuştu.

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