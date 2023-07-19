Türkmenistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır Türkmenistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Türkmenistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır Türkmenistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Türkmenistan, Orta Asya'da bulunan bir ülkedir. Asya kıtasının orta bölgesinde bulunan ülke, Kuzeydoğu Asya ile Orta Asya'nın kesişiminde yer alır. Türkmenistan, Karakum Çölü'nün büyük bir bölümünü kapsar ve kuzeyde Hazar Denizi ile sınırlanır.

Türkmenistan Başkenti

Türkmenistan başkenti, Ashgabat'tır. Ashgabat, ülkenin en büyük ve en önemli şehri olup aynı zamanda Türkmenistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, ülkenin güneybatı kesiminde, Karakum Çölü'nün kenarında yer alır. Ashgabat; gökdelenleri, büyük meydanları, anıtları ve müzeleriyle ülkenin önemli turistik merkezlerinden biridir. Türkmenistan'ın diğer önemli şehirleri arasında Türkmenabat, Daşoğuz ve Mary bulunmaktadır, ancak Ashgabat ülkenin en büyük ve en etkileyici şehridir.

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Türkmenistan Bayrağının Anlamı

Türkmenistan bayrağının anlamı; Türkmen halkının doğa ve tarihle olan bağını, milli kimliğini ve değerlerini yansıtan önemli sembollerdir. Bayrakta yer alan simgeler şunlardır:

Yeşil Şerit: Türkmenistan bayrağı, yatay olarak beş eşit şeritten oluşur. En üst ve en alt şeritler yeşil renktedir. Yeşil renk, ülkenin zengin doğal güzelliklerini ve tarım potansiyelini simgeler. Aynı zamanda Türkmenistan'ın çoğunlukla çöl ve step bölgelerine sahip olması nedeniyle verimli toprakları vurgular.

Beyaz Şerit: Yeşil şeritlerin arasında yer alan orta şerit beyaz renktedir. Beyaz renk, barışı, saflığı ve uyumu temsil eder. Aynı zamanda Türkmenistan halkının birlik ve beraberliğini yansıtır.

Kırmızı Çizgi: Beyaz şeridin üzerinde, yeşil şeritlerin üstünde ve altında yer alan ince bir kırmızı çizgi bulunur. Kırmızı renk, Türkmen halkının cesaretini, kahramanlığını ve mücadelesini sembolize eder.

Beş Açık Yıldız: Beyaz şeridin merkezinde beş adet açık renkte yıldız bulunur. Bu yıldızlar, beş Türkmen boylarını ve birliğini temsil eder.

Türkmenistan Nüfusu

2023 yılı itibarıyla Türkmenistan nüfusu yaklaşık olarak 6 milyon ile 6.2 milyon arasında tahmin edilmektedir. Nüfusunun büyüklüğü ve komşu ülkelerle olan ilişkileri, bölgedeki siyasi ve ekonomik dengelerde etkili bir rol oynamaktadır. Türkmenistan para birimi ise "Manat"tır. Türkmenistan Manatı'nın ISO kodu "TMT" şeklindedir. Manat, Türkmenistan'da yaygın olarak kullanılan tek yasal para birimidir.

Türkmenistan Türkiye Saat Farkı

Türkmenistan Türkiye saat farkına göre Türkmenistan, Türkiye'den 2 saat geridedir. Türkmenistan, Türkiye'nin doğusunda yer alır ve coğrafi olarak Türkiye'den doğuda bulunduğu için saat dilimi olarak daha ileridedir. Türkmenistan, Türkiye'nin 2 saat gerisinde olduğu için, Türkmenistan'da saatler Türkiye'den daha erken olur. Yaz saati uygulaması döneminde Türkiye saati bir saat ileri alınırsa saat farkı 3 saate çıkacaktır.

Türkmenistan Şehirleri

Türkmenistan şehirlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

Aşgabat (Ashgabat): Türkmenistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Aşgabat, ülkenin güneybatı kesiminde, Karakum Çölü'nün kenarında bulunur. Modern mimari yapıları, büyük meydanları ve anıtları ile dikkat çeker.

Türkmenabat (Türkmenabat): Ülkenin ikinci büyük şehri olan Türkmenabat, Türkmenistan'ın doğusunda yer alır. Stratejik bir konuma sahip olan şehir, Türkmenistan'ın en büyük limanına ev sahipliği yapar.

Daşoğuz (Dashoguz): Türkmenistan'ın kuzeyinde bulunan Daşoğuz, ülkenin en önemli sanayi merkezlerinden biridir.

Mary: Türkmenistan'ın güneydoğusunda yer alan Mary, ülkenin önemli tarım ve sanayi bölgelerinden biridir. Ayrıca tarihi ve kültürel öneme sahip yerleriyle bilinir.

Balkanabat (Nebitçi): Türkmenistan'ın batısında, Hazar Denizi kıyısında bulunan Balkanabat, petrol ve gaz endüstrisinin önemli merkezlerinden biridir.

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