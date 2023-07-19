Türkmenistan nerede, hangi kıtada yer alır? Türkmenistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?
Türkmenistan, geniş doğal gaz rezervlerine sahip olması nedeniyle ekonomik açıdan önemli bir ülkedir. Başkenti ülkenin en büyük ve en önemli şehri olup ekonomi, politika ve kültürel açıdan merkezi konumdadır. Peki, Türkmenistan nerede? Türkmenistan hangi kıtada yer almaktadır?
Türkmenistan, Orta Asya'da bulunan bir ülkedir. Asya kıtasının orta bölgesinde bulunan ülke, Kuzeydoğu Asya ile Orta Asya'nın kesişiminde yer alır. Türkmenistan, Karakum Çölü'nün büyük bir bölümünü kapsar ve kuzeyde Hazar Denizi ile sınırlanır.
Türkmenistan Başkenti
Türkmenistan başkenti, Ashgabat'tır. Ashgabat, ülkenin en büyük ve en önemli şehri olup aynı zamanda Türkmenistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, ülkenin güneybatı kesiminde, Karakum Çölü'nün kenarında yer alır. Ashgabat; gökdelenleri, büyük meydanları, anıtları ve müzeleriyle ülkenin önemli turistik merkezlerinden biridir. Türkmenistan'ın diğer önemli şehirleri arasında Türkmenabat, Daşoğuz ve Mary bulunmaktadır, ancak Ashgabat ülkenin en büyük ve en etkileyici şehridir.
Türkmenistan Bayrağının Anlamı
Türkmenistan bayrağının anlamı; Türkmen halkının doğa ve tarihle olan bağını, milli kimliğini ve değerlerini yansıtan önemli sembollerdir. Bayrakta yer alan simgeler şunlardır:
Türkmenistan Nüfusu
2023 yılı itibarıyla Türkmenistan nüfusu yaklaşık olarak 6 milyon ile 6.2 milyon arasında tahmin edilmektedir. Nüfusunun büyüklüğü ve komşu ülkelerle olan ilişkileri, bölgedeki siyasi ve ekonomik dengelerde etkili bir rol oynamaktadır. Türkmenistan para birimi ise "Manat"tır. Türkmenistan Manatı'nın ISO kodu "TMT" şeklindedir. Manat, Türkmenistan'da yaygın olarak kullanılan tek yasal para birimidir.
Türkmenistan Türkiye Saat Farkı
Türkmenistan Türkiye saat farkına göre Türkmenistan, Türkiye'den 2 saat geridedir. Türkmenistan, Türkiye'nin doğusunda yer alır ve coğrafi olarak Türkiye'den doğuda bulunduğu için saat dilimi olarak daha ileridedir. Türkmenistan, Türkiye'nin 2 saat gerisinde olduğu için, Türkmenistan'da saatler Türkiye'den daha erken olur. Yaz saati uygulaması döneminde Türkiye saati bir saat ileri alınırsa saat farkı 3 saate çıkacaktır.
Türkmenistan Şehirleri
Türkmenistan şehirlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.