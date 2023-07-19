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        Haberler Dünya Tacikistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Tacikistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? htka

        Tacikistan nerede, hangi kıtada yer alır? Tacikistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Tacikistan, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bağımsızlığını Sovyetler Birliği'nden kazanan ülke, Orta Asya'nın en az gelişmiş ve en fakir ülkelerinden biri olarak bilinir. Doğal güzellikleri, dağlık manzaraları ve zengin kültürel mirası ile dikkat çeken Tacikistan, turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyondur. Başkenti Duşanbe, ülkenin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. Peki, Tacikistan nerede? Tacikistan hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:42
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        Tacikistan nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Tacikistan, Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Dolayısıyla Asya kıtasında yer almaktadır. Coğrafi anlamda Afganistan'ın kuzeyinde, Çin'in batısında, Kırgızistan'ın güneyinde ve Özbekistan'ın doğusunda bulunur. Tacikistan, dağlık bir ülke olup Pamir Dağları'nın bir kısmı ülke sınırları içindedir. Bu nedenle "Dünya'nın Çatı'sı" olarak da anılmaktadır. Ülkenin güneydoğu sınırı Afganistan, kuzey sınırı Özbekistan, doğu sınırı Çin ile komşudur. Ayrıca kuzeybatıda Kırgızistan'la kara sınırı bulunmaktadır.

        Tacikistan Başkenti

        Tacikistan başkenti Duşanbe'dir. Duşanbe; ülkenin en büyük şehri ve politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, Vahş Nehri'nin kıyısında dağlarla çevrili güzel bir vadide yer alır. Tacikistan bayrağının anlamı ise şu şekildedir:

        • Yeşil Renk: Bayrağın üzerindeki yeşil renk, ülkenin doğal güzelliklerini ve bereketini simgeler. Aynı zamanda Tarım ve doğal kaynaklar üzerindeki önemi ve ekolojik dengenin korunmasını vurgular.
        • Kırmızı Renk: Bayrağın alt kısmındaki kırmızı renk, ülkenin bağımsızlığı, milli birliği ve direnişi temsil eder. Aynı zamanda ülkenin bağımsızlık mücadelesini yansıtır.
        • Beyaz Şeritler: Bayrağın ortasındaki iki beyaz şerit, barış ve istikrarı simgeler. Aynı zamanda Tacikistan halkının birliğini ve dayanışmasını temsil eder.
        • Yıldız ve Güneş: Bayrağın sol üst köşesinde yer alan yeşil yıldız ve beyaz güneş, İslam dini ve ülkenin geleceği için umudu ifade eder.
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        Tacikistan Nüfusu

        2023 yılı itibarıyla Tacikistan nüfusu tahmini olarak 9,7 milyon ile 9,8 milyon arasında yer almaktadır. Tacikistan para birimi ise "Somoni" olarak adlandırılır ve kısaltması "TJS"dir. Somoni, Tacikistan'ın 2000 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendi milli para birimi olarak kabul edilmiştir. Somoni, ülkenin milli kimliğini yansıtan sembollerle tasarlanmıştır. Tacikistan'da madeni paralar 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Diram ve 1, 3, 5 Somoni değerlerinde bulunur. Banknotlar ise 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Somoni gibi çeşitli değerlerde basılmıştır.

        Tacikistan Türkiye Saat Farkı

        Tacikistan Türkiye saat farkına göre Tacikistan, Türkiye'den 2 saat ileridedir. Ancak yaz saati uygulaması döneminde Türkiye saati bir saat ileri alınır ise saat farkı 1 saate düşecektir ve Tacikistan ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat olacaktır.

        Tacikistan Şehirleri

        Tacikistan şehirlerinden önemli olanlardan bazıları şunlardır:

        • Duşanbe: Tacikistan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Duşanbe, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, Vahş Nehri'nin kıyısında yer alır.
        • Hücand: Tacikistan'ın ikinci büyük şehri olan Hücand, ülkenin kuzeyinde yer alır ve İpek Yolu'nun önemli noktalarından biridir.
        • Köksaray (Khujand): Tacikistan'ın en eski şehirlerinden biri olan Köksaray, ülkenin kuzeyinde yer alır ve tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlüdür.
        • Kulob: Tacikistan'ın güneybatısında yer alan Kulob, tarihi bir şehir ve Tacikistan'ın kültürel mirasına ev sahipliği yapar.
        • İsfara: Tacikistan'ın kuzeyindeki İsfara, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınır ve bölgedeki önemli bir ticaret merkezidir.
        • Pençşir (Panjshir): Tacikistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Pençşir Vadisi, doğal güzellikleri ve dağ manzaralarıyla ünlüdür.
        • Qurghonteppa: Tacikistan'ın güneyinde yer alan Qurghonteppa, Taraz Nehri'nin kıyısında bulunan önemli bir şehirdir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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