Tacikistan nerede, hangi kıtada yer alır? Tacikistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?
Tacikistan, tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bağımsızlığını Sovyetler Birliği'nden kazanan ülke, Orta Asya'nın en az gelişmiş ve en fakir ülkelerinden biri olarak bilinir. Doğal güzellikleri, dağlık manzaraları ve zengin kültürel mirası ile dikkat çeken Tacikistan, turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir destinasyondur. Başkenti Duşanbe, ülkenin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir. Peki, Tacikistan nerede? Tacikistan hangi kıtada yer almaktadır?
Tacikistan, Orta Asya'da yer alan bir ülkedir. Dolayısıyla Asya kıtasında yer almaktadır. Coğrafi anlamda Afganistan'ın kuzeyinde, Çin'in batısında, Kırgızistan'ın güneyinde ve Özbekistan'ın doğusunda bulunur. Tacikistan, dağlık bir ülke olup Pamir Dağları'nın bir kısmı ülke sınırları içindedir. Bu nedenle "Dünya'nın Çatı'sı" olarak da anılmaktadır. Ülkenin güneydoğu sınırı Afganistan, kuzey sınırı Özbekistan, doğu sınırı Çin ile komşudur. Ayrıca kuzeybatıda Kırgızistan'la kara sınırı bulunmaktadır.
Tacikistan Başkenti
Tacikistan başkenti Duşanbe'dir. Duşanbe; ülkenin en büyük şehri ve politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, Vahş Nehri'nin kıyısında dağlarla çevrili güzel bir vadide yer alır. Tacikistan bayrağının anlamı ise şu şekildedir:
Tacikistan Nüfusu
2023 yılı itibarıyla Tacikistan nüfusu tahmini olarak 9,7 milyon ile 9,8 milyon arasında yer almaktadır. Tacikistan para birimi ise "Somoni" olarak adlandırılır ve kısaltması "TJS"dir. Somoni, Tacikistan'ın 2000 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendi milli para birimi olarak kabul edilmiştir. Somoni, ülkenin milli kimliğini yansıtan sembollerle tasarlanmıştır. Tacikistan'da madeni paralar 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Diram ve 1, 3, 5 Somoni değerlerinde bulunur. Banknotlar ise 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Somoni gibi çeşitli değerlerde basılmıştır.
Tacikistan Türkiye Saat Farkı
Tacikistan Türkiye saat farkına göre Tacikistan, Türkiye'den 2 saat ileridedir. Ancak yaz saati uygulaması döneminde Türkiye saati bir saat ileri alınır ise saat farkı 1 saate düşecektir ve Tacikistan ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat olacaktır.
Tacikistan Şehirleri
Tacikistan şehirlerinden önemli olanlardan bazıları şunlardır: