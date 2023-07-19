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        Haberler Dünya Maldivler Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Maldivler Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Maldivler nerede, hangi kıtada yer alır? Maldivler başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Maldivler, tropikal iklimi, beyaz kumsalları, berrak turkuaz sulardaki mercan resifleri ve zengin deniz yaşamıyla ünlüdür. Bu nedenle, turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağıdır. Ülke, 26 atolden oluşur ve 1.200'den fazla mercan adasına ev sahipliği yapar. Sadece 200 adada yerleşim bulunmaktadır ve bunlardan sadece birkaçında yerleşik nüfus yaşamaktadır. Geri kalan adalar, turizm için kullanılmaktadır ve lüks tatil köyleri, bungalovlar ve su altı otelleri turistler için popüler destinasyonlar arasındadır. Peki, Maldivler nerede? Maldivler hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:37
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        Maldivler nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Maldivler, Asya kıtasında Güney Asya'da Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Coğrafi olarak Sri Lanka'nın güneyinde bulunur. Maldivler, 26 korall adası ve 1192 mercan adasından oluşur ve Hint Okyanusu'ndaki Maldivler Arhipelagosu'nda yer alır. Başkenti ve en büyük şehri Male'dir.

        Maldivler Başkenti

        Maldivler başkenti Malé'dir. Malé, Maldivler'in en büyük şehri ve idari merkezidir. Ülkenin başkenti olması nedeniyle yönetim merkezleri, idari binalar, ticaret merkezleri ve diğer önemli kurumlar burada bulunmaktadır. Aynı zamanda Maldivler'in en yoğun nüfuslu şehri olan Malé, turizm sektörünün de merkezlerinden biridir.

        Maldivler Bayrağının Anlamı

        Maldivler bayrağının anlamı; yeşil, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir tasarıma sahiptir. Bayrağın üzerinde bulunan yeşil, Müslümanlık dininin sembolik rengini temsil eder. Yeşil renk, ülkedeki çoğunluk olan Müslüman nüfusu ve İslam'ın önemini simgeler. Bayrağın ortasında yer alan kırmızı dikdörtgen, Maldivler'in kahramanlık, cesaret ve bağımsızlık mücadelesini temsil eder. Kırmızı renk aynı zamanda ada ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını sembolize eder. Yeşil şerit ile kırmızı dikdörtgenin birleştiği noktada beyaz bir yıldız bulunur. Bu beyaz yıldız, ülkenin birleşik ve barışçıl bir toplum olduğunu temsil eder.

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        Maldivler Nüfusu

        2023 yılında Maldivler nüfusu yaklaşık olarak 658,800 kişi olarak tahmin edilmektedir. Maldivler para birimi ise Maldiv Rufiyaa'dır. Uluslararası para birimi kodu "MVR" şeklindedir. Maldiv Rufiyaa, yaygın olarak "Rf" veya "MRF" sembolü ile gösterilir. 1 Rufiyaa, 100 lariya'ya bölünür. Maldivler'de dolaşımdaki banknotlar ve madeni paralar, farklı değerlere sahip olup ülkenin turizm ve ekonomi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

        Maldivler Türkiye Saat Farkı

        Maldivler Türkiye saat farkına göre Maldivler, Türkiye'den saat dilimi olarak 3 saat öndedir. Yani, Türkiye saatine göre Maldivler'de saatler Türkiye'den 3 saat ileridedir. Örneğin, Türkiye'de saat 12:00 ise Maldivler'de saat 15:00 olacaktır.

        Maldivler Şehirleri

        Maldivler, toplamda 26 idari bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan bazıları ana şehirler veya popüler turistik yerler olarak bilinir. İşte bazı Maldivler şehirleri:

        • Malé: Maldivler'in başkenti ve en büyük şehri olan Malé, ülkenin idari merkezidir. Aynı zamanda ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bir şehirdir.
        • Addu City: Gan adası üzerinde yer alan Addu City, Maldivler'in ikinci en büyük şehri ve en güneydeki yerleşim birimlerinden biridir. Sahip olduğu plajlar ve su sporları imkanlarıyla turistler arasında popülerdir.
        • Fuvahmulah: Maldivler'in tek idari bölgesi olan Fuvahmulah, ayrı bir adada yer alır. Endemik bitki ve hayvan türleri ile bilinir ve doğa severler için popüler bir destinasyondur.
        • Hithadhoo: Addu Atoll'ün en büyük adası olan Hithadhoo, idari merkezdir ve önemli bir yerleşim yeridir.
        • Kulhudhuffushi: Haa Dhaalu Atoll'ünde yer alan Kulhudhuffushi, nüfus açısından ülkenin ikinci en büyük şehridir. Balıkçılık ve tarım gibi faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölgedir.
        • Thinadhoo: Gaafu Dhaalu Atoll'ünde yer alan Thinadhoo, bölgenin idari merkezi ve en büyük yerleşim birimidir.

        Bunlar sadece bazı örnekler olup Maldivler'de daha birçok ada ve yerleşim birimi bulunmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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