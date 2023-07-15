Türkmen atları 500 bin lirayı geçen fiyatlarla alıcı buluyor

Nefespur, Al Sakkar adındaki Yemut cinsi bir atı işaret ederek, bu atın 35 yaşından büyük olduğunu ve babasının Şah döneminde Türkmenistan'dan satın alındığını kaydetti. Al Sakkar'ın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Nefespur, bu atın yavrusuna da Louise adını verdiğini aktardı.