T-Bank, 1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait’in İstanbul Şubesi olarak kurulmuş, 1991 yılında Bahreyn ve Kuveyt Bankası A.Ş. unvanıyla bağımsız bir kurum olarak varlığını devam ettirmiştir. 1992 yılında ismi Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. olarak değişmiş, 1997 yılında ise MNG Bank A.Ş. olmuştur. 3 Nisan 2007 tarihinde ise Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmiştir.

TURKLAND BANK MESAİ SAATLERİ VE GÜNLERİ

Turkland Bank hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

T-Bank, hafta sonları hizmet vermemektedir. Ayrıca dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinin tamamında da T-Bank şubeleri kapalıdır.

T-BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Turkland Bank merkez binası 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No:7 Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır.

T-Bank merkez şubesine 0212 368 34 34, T-Bank çağrı merkezine ise 444 82 65 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.