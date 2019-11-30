Garanti BBVA’nın Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 13'üncüsü gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, GÜLSHA markasının yaratıcısı Gülşah Gürkan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçildi. Eray Plastik girişimiyle Müzeyyen Erakuman Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi olurken, Denebunu kurucusu Duygu Akbudak Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi ödülünü aldı. Öte yandan, hayata geçirdiği Es Kariyer ile de Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü Esra Odabaşı kazandı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Güncel veriler, Türkiye’de 133 bin civarının kadın girişimci olduğunu söylüyor. Bu, ülkemizdeki tüm girişimcilere bakıldığında yüzde 9 gibi bir orana denk geliyor. 2000’li yılların başında ise bu oran yüzde 5 civarındaydı. Gözlemlediğimiz bu yükseliş hepimiz için umut verici olsa da kat etmemiz gereken yol hala çok uzun" dedi.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile ilgili değerlendirmede bulunan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de, "Türkiye’de girişimci olmak çok zor. Finansman kaynaklarına ve bilgiye erişmek, bağlantılar kurmak, ekonomideki ve kurlardaki dalgalanmalarla baş etmek ve ayakta kalıp yoluna devam etmek hiç kolay değil" diye konuştu.