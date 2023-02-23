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Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel oturumunda konuştu

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı nedeniyle BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Acil Özel Oturum'da konuştu. Diplomasi vurgusu yapan Önal, "Savaşı sonlandırmak için açık bir vizyonun bir an önce ortaya konulması gerekiyor" dedi

Giriş: 23.02.2023 - 04:13 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel oturumunda konuştu
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel oturumunda konuştu
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AA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, "Krizin kaderini savaş meydanındaki dinamikler belirleyemez. Diplomasi yoluyla savaşı sonlandırmak için açık bir vizyonun bir an önce ortaya konulması gerekiyor."dedi.

AA'nın haberine göre; Büyükelçi Önal, Rusya-Ukrayna Savaşı birinci yılını doldururken düzenlenen Ukrayna konulu BM Genel Kurulu Acil Özel Oturumu'nda konuştu.

Türkiye’nin ilk günden itibaren ilkeli bir tutum sergileyerek Ukrayna’daki savaşı reddettiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade ettiğini kaydeden Önal, aynı zamanda Türkiye’nin Antalya ve İstanbul’da diplomatik girişimleri kolaylaştırıcı rol oynadığını belirtti.

Önal, Türkiye’nin bu konuda BM Genel Kurulu’nda alınan kararlara eş sunucu olarak veya olumlu oy kullanarak tutumunu güçlü şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye’nin tutumunun Kırım’ın yasadışı ilhakına karşı çıkmasının doğal bir uzantısı olduğuna dikkati çeken Önal, savaşın üzerinden geçen bir yıl içinde de ülkenin pozisyonunda bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Önal, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Savaşa karşı tutumumuzu sürdürürken, Ukrayna topraklarının ilhakını da reddediyoruz." vurgusunda bulundu.

BM Şartındaki ilkelere saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Önal, savaşın etkilerinin Ukrayna'nın ötesinde küresel bağlamda güçlü bir şekilde hissedildiğini ifade etti.

Önal, savaşın maddi ve insani maliyetinin giderek tırmandığına dikkat çekerek, olumsuz etkilerin artan enerji fiyatları, hayat pahalılığı, tedarik zincirleri ve gıda güvenliği alanlarında da görüldüğünü dile getirdi.

Büyükelçi Önal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Krizin kaderini savaş meydanındaki dinamikler belirleyemez. Diplomasi yoluyla savaşı sonlandırmak için açık bir vizyonun bir an önce ortaya konulması gerekiyor. Gerçekçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir barışın inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım. Karadeniz Tahıl Girişimi diplomasi yoluyla somut sonuçlar elde edilebilineceğini gösterdi. Savaşın ikinci yılına girerken, Türkiye bu yöndeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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